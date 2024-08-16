烏司令擬提及出動F16 其後刪文

美擬提與烏雙邊安全法案

文章附有一張F16掛載AIM120先進中程空對空導彈、AIM9響尾蛇短程空對空導彈的圖片，說明寫道「祝狩獵愉快」。貼文刪除前已有人截圖，現時仍有截圖在網上流傳。另一邊廂，美國參議員布盧門撒爾、格雷厄姆訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。布盧門撒爾、格雷厄姆宣布，計劃在美國參議院9月復會時提出法案，把美烏雙邊安全協議列入法律。兩人還呼籲拜登政府解除提供武器限制，增強烏軍打擊俄軍能力。他們還支持澤連斯基的提議，呼籲退役北約成員國空軍F16機師加入烏克蘭空軍，為自由而戰。有報道指西方援烏F16將以摩爾多瓦境內機場為基地，出動轟炸俄羅斯，俄羅斯外交部傳召摩爾多瓦臨時代辦表達嚴重關切。