烏往庫州增調至1.5萬兵 設緩衝區圖長期佔領

俄稱收復1村 烏日內失340軍人 烏軍越境突襲俄羅斯庫爾斯克州後，烏克蘭總統澤連斯基周三稱，烏軍持續推進並俘虜100名俄軍；烏克蘭副總理維列什楚克透露，將在庫爾斯克建立緩衝區，保護烏克蘭邊境。俄羅斯國防部昨日指，烏軍一日內在庫爾斯克州損失340名軍人和19輛裝甲車，連日來傷亡烏軍人數多達2,640人，俄軍已恢復對庫爾斯克州克魯佩茨村的控制。

美國雜誌《福布斯》周三報道，圖片顯示烏軍第95空突旅前赴戰場。俄軍則在外圍一場伏擊戰中，擊斃烏軍第82空突旅部分士兵。連同兩旅增援部隊在內，入侵庫爾斯克的烏軍計有部分或全部6個前線旅，再加上兩個獨立營，並附有無人機支援、炮兵、偵察及特種部隊，總數或多達1.5萬人。俄羅斯車臣阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫強調，已完全阻止烏軍推進。他估計進入庫爾斯克的烏軍有1.2萬人，包括操波蘭語、法語及英語的外籍僱傭兵。

烏抽走東部嚴峻前線部隊 烏軍向庫爾斯克增援，可能是為了繼續推進。值得留意的是，烏軍不惜從東部頓涅茨克州波克羅夫斯克、托列茨克及察蘇夫雅等地調走多個旅及營，向北攻擊庫爾斯克。美國費城智庫外交政策研究所分析員羅布‧李（Rob Lee）表示，從烏克蘭抽走前線形勢最嚴峻地方的部隊來看，庫爾斯克之戰不是追求有限目標。鑑於烏克蘭官員已討論建立一個政府機構監督庫爾斯克佔領地區，假如烏軍能守住佔領區，很明顯目標包括長期存在。

澤連斯基、烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基指，烏軍已完全控制庫爾斯克城鎮蘇賈。澤連斯基與官員開會後，考慮在佔領區內設立軍事指揮所。他表示，烏軍在庫爾斯克的行動進展順利，並正在實現戰略目標。烏克蘭外交部發言人強調，烏方對俄羅斯領土不感興趣，俄羅斯愈早同意恢復公正的和平，烏克蘭軍隊的突襲便愈早停止。

烏克蘭內務部長克里緬科認為，在庫爾斯克設立緩衝區，可保護烏克蘭邊境免受俄羅斯轟炸。他續指，俄軍的防禦行動令邊境居民生活苦不堪言，烏軍正向內務部提供關於居民迫切需求的資訊，包括食水、食物、藥物及衞生用品，以便與其他機構協調，盡快提供人道援助。

俄羅斯國防部昨日表示，烏軍一日內在庫爾斯克州損失慘重，俄軍已恢復對克魯佩茨村的控制。俄國防部另指，在庫爾斯克戰鬥期間，烏軍死傷慘重，另擊毀烏軍37輛坦克、32輛裝甲運兵車、23輛步兵戰車、4部防空導彈發射裝置。有英媒指出，烏軍在庫爾斯克州戰場上使用英方提供的挑戰者2主戰坦克。

俄無意要求聯國開會商討 烏軍在庫爾斯克地區攻勢持續之際，俄羅斯防長別洛烏索夫昨日表示，俄方將增派部隊，保衞別爾哥羅德邊境地區。俄羅斯緊急情況部較早時宣布，別爾哥羅德州進入聯邦級緊急狀態。

另外，俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基周三提到庫爾斯克州受襲，指現階段不會要求聯合國安理會開會商討。本報綜合報道