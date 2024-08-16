杭州高溫預警連日見「紅」 避暑走入防空洞

內地南方持續酷熱，浙江省杭州市上月底開始出現40度（攝氏，下同）以上的高溫，連續多日發布最高級別的高溫紅色預警，多地開放有「天然空調」的防空洞，成為市民的避暑勝地。

外面40℃ 洞內18℃ 杭州至少連續11天高溫，打破觀測史最高氣溫紀錄，當地市民充分利用防空洞避暑，在溫州的防空洞咖啡館也吸引大量市民前來體驗。一名初次探訪防空洞的市民興奮地表示：「外面是火爐，這裏卻是涼爽的秋天，簡直是大自然的冷氣房！」據了解，該防空洞內部溫度常年維持在18至20度之間，原本是景山地區早期的人防工程，經過精心的規劃與裝修後，寬敞的空間可同時容納約150人。

改裝成咖啡館吸客 即便不是周末，防空洞咖啡館也吸引了大批市民前往體驗。幾位專程從杭州來到溫州的遊客，一聽說這裏有家防空洞咖啡館，也想來此一探究竟。另在山東，有人把貨車改成露天泳池，而在四川和重慶則有人在遊樂場打麻雀，位於成都人民公園內的防空洞亦吸引不少遊客前來納涼。

重慶市氣象台昨日早上發布高溫紅色預警信號，預計渝中、沙坪壩、大渡口等10個區的海拔400米以下地區，當日最高氣溫將升至40度以上。新疆維吾爾自治區氣象台同日亦將高溫黃色預警信號，升級至橙色。本報綜合報道