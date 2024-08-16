涉長期套取賑災款 潛逃養羊 雲南村官匿深山7年終落網

【本報綜合報道】雲南省紀委監委網站周二發布消息，昭通市紀檢監察機關和公安機關，近日已經將涉嫌貪污犯罪並潛逃多年的巧家縣藥山鎮羊場村前黨支部副書記、村委會副主任李紹發抓獲歸案。

李紹發於1969年7月出生。經查，他2008年至2015年期間利用職務之便虛報「8.03」地震修繕加固名額套取救災款，並借用他人名義冒領農村低保（最低生活保障）金，涉嫌貪污犯罪。2017年，李紹發畏罪潛逃至玉溪市一大山深處搭建窩棚躲藏，以養羊維生。

昭通市紀檢監察機關多年來按照中央追逃辦統一部署，在省追逃辦的統籌指導下，不斷加大對李紹發的追逃力度，組織精幹力量搜尋其下落，並最終將其抓獲歸案。