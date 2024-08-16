貴州省委前書記受賄8.9億 孫志剛當庭認罪擇期宣判

藉職務便利助有關單位

天津市人民檢察院第二分院起訴指控，孫志剛2002年下半年至2023年8月利用擔任湖北省委常委、秘書長，安徽省委常委、副省長，國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，貴州省委副書記、省長，貴州省委書記，貴州省人大常委會主任，第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員等職務上便利以及職權、地位形成便利條件，為有關單位和個人在推進項目、認購股份、承攬工程、房地產開發等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予財物，共計價值8.13億多元人民幣（約8.9億港元）。