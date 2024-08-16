企業買屍報道傳遭禁 多地嚴查殯葬業貪腐

山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌從多地非法購買逾4,000具遺體、殘肢作原材料，粗暴肢解後用於生產植入性材料產品，案件早前曝光後引起廣泛關注，惟內地當局被質疑以前所未有的力度審查和封殺相關新聞與討論。內地官媒近日報道，多地調查殯儀館和服務機構猖獗的腐敗現象，今年以來已發現數十宗案件。

報道指，內地今年初開始在多個行業發起全面的反腐敗戰爭，安徽、廣東、江蘇、江西、吉林、遼寧、四川和雲南等省份的紀檢部門展開調查，發現大量殯儀館及類似機構員工違規行為的指控，當中很多受查人士都擁有豐富的行業經驗。

四川達州查89人拘6人 另有報道指，安徽、遼寧、吉林的反腐行動揭露殯儀館違規收費、違法建設經營公墓以及人員腐敗等問題。安徽省地方政府披露，調查人員以涉嫌嚴重違紀違法為由，拘留淮南市潘集區殯儀館員工張鐸。四川省達州市紀檢官員亦對89人展開調查，並拘留6人。其中一名受查的楊姓經理在該市渠縣的兩間公司工作，從事殯葬業已逾30年。

對於殯葬反腐，反腐專家、北京廉政法治協同創新基地主任彭新林早前向內媒表示，殯葬是關係到千家萬戶的民生問題，應對關鍵少數，比如殯儀館館長等負責人員加強監管，及時展開警示教育，有必要對殯葬行業腐敗亂象進行整治。本報綜合報道