柯文哲涉虛報競選經費 涉案會計師准保

檢方原命令端木正以200萬元（新台幣‧下同，約48萬港元）交保，但他湊不出保釋金，檢方改降保100萬元（約24萬港元），李文娟則以150萬元（約36萬港元）交保。端木正昨日離開時被大批媒體包圍，面對追問是否委屈時神情凝重、不發一語；李文娟則是以手遮掩離開。科技監控方面由檢方提供手機，二人必須每日定時與監控中心聯繫。

台北地檢署近日以被告身份傳喚前台北市副市長、前都委會主委彭振聲，又以證人身份約談都委會委員陳春銅、陳明吉，再讓曾質疑京華城容積獎勵適法性的6名都委會委員作證。台媒指，檢方不排除以被告身份傳喚柯文哲出庭說明。柯文哲昨日回應指，被約談也很正常，並意有所指稱如台灣效率這麼高，他們是很樂見。