陸科考船蘇澳周邊徘徊 台攻擊無人機戒備

【本報綜合報道】解放軍機艦近來密集在台灣海空域現蹤，大陸科考船張謇號周二被發現在東北海域出沒，於宜蘭縣蘇澳東面海上向南航行，遭台海巡驅離。

此外，台製劍翔攻擊無人機周三奔赴屏東九鵬基地，疑與解放軍航母在台灣東部海域出沒有關。

台單日偵獲17陸軍機軍艦 大陸首艘萬米級深淵科考船張謇號一度闖入台灣24海里鄰接區，台巡防艦宜蘭號及PP10055艇緊急前往廣播驅離，監控過程被記錄下來。但張謇號至今仍在東部海面南北航行，台方持續嚴密監控。台國防部昨日公布，周三上午6時至周四上午6時偵獲大陸軍機6架次、軍艦11艘次持續在台海周邊活動，所有軍機均飛越海峽中線，進入台灣西南空域。

台灣中科院自研自製的劍翔系列無人機已公布多年，但一直只在航太展及記者會靜態陳展。台軍海空精準彈藥射擊操演將於本月底在九鵬海域實施，周三清晨有民眾直擊劍翔無人機在台26線公路上奔馳，目的地就是九鵬基地。台媒認為除了演訓，也可能為應對大陸航母山東號在東面出沒。