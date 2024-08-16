宜蘭近海1小時5地震 最強5.7級

【本報綜合報道】台灣氣象署昨日表示，宜蘭縣東南對出海域當日下午5時左右開始，在一小時內發生5次淺層地震，最強一次達到黎克特制5.7級，除了台北市及新北市等地，遠至中國大陸福建省亦有震感。新北捷運系統環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌一度停駛，就連台中捷運亦要降速。

新北列車停駛 踏入下午5時06分，宜蘭縣政府東南偏南對出38.3公里首次發生一場5.7級地震，震源深度僅9公里。由下午5時07分至下午5時50分，附近海域先後發生4.5級、4.3級、4.7級及3.4級地震，全數屬淺層地震。

在首場地震發生後，台北市災害應變中心表示已通知各單位成立緊急應變小組，針對先前震損較嚴重的台北南機場周邊加強巡邏警戒。

福建亦有震感 交通部公路局則稱，北、東區養護分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將盡速公布。

除了台北及新北均有震感，基隆市亦經歷劇烈搖晃，當地民眾紛紛上網發文形容「晃很大」。另有大陸網民提到，福建省福州市震感強烈，另有人稱：「我第一反應是台灣哪裏震了。」