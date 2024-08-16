王毅赴緬晤領導人 撐國內和解反跨境罪行

洽加快一帶一路經濟走廊 藉油氣管道改善民生 中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問緬甸，周三在內比都分別與緬甸領導人敏昂萊、副總理兼外長丹穗、前國家和平與發展委員會主席丹瑞會晤。王毅表示，支持緬甸國內實現政治和解，同時希望緬方切實維護中國在當地人員項目安全，維護兩國邊境和平穩定，加大聯合打擊跨境犯罪力度，為雙方交往合作營造安全環境。

敏昂萊與王毅會面時，感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。緬方也願繼續與中方合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，絕不允許任何有損中國安全和利益的行為。

王毅表示，堅定支持緬甸致力於國內和平穩定、實現經濟發展，在憲法框架下推進新的五點路線圖，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程，找到實現長治久安的道路。中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉該國內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑污衊中國的言行。

中方願與緬方深化各領域合作，加快實施共建「一帶一路」和中緬經濟走廊大項目，營運好兩國油氣管道，助緬甸改善民生。

構建瀾湄國家命運共同體 王毅另與丹穗就瀾湄合作交換意見，一致同意錨定構建瀾湄國家命運共同體目標，推動瀾湄合作取得更多豐碩成果，共同促進穩定發展和區域一體化。

丹瑞希望中方繼續提供支持，幫助緬甸防範外部干涉，維護國內穩定。

王毅強調，一如既往支持緬甸維護獨立、主權、統一和領土完整，支持緬甸在憲法框架下努力達成國內政治和解，順利舉行全國大選，重啟民主轉型進程。本報綜合報道