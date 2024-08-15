閣員任命違憲 泰總理賽塔即日解職

【本報綜合報道】泰國憲法法院昨天裁定總理賽塔（Srettha Thavisin）在任命披集（Pichit Chuenban）出任總理府部長一事中違憲，由即日起解除職務。

下議院明投票選新總理 外界估計，副總理威查亞猜（Phumtham Wechayachai）將成為署理總理，國會下議院明天將投票選出新總理。

當得悉憲法法院裁決後，62歲的賽塔表示尊重，並重申自己就任近一年來，一直懷着良好願景，竭力真誠地領導國家。他去年8月出任總理，直至本年4月改組部分內閣，包括任命曾經入獄的披集擔任總理府部長。

總理府部長披集曾涉賄 然而，40名國會上議院議員5月聯名向憲法法院提交一份要求終止賽塔及時任總理府部長披集職務請願書，他們認為披集獲任命一事違反了法律，賽塔作為總理負有直接責任，需要終止職務，故提請憲法法院審議裁決。

披集2008年擔任前總理他信代表律師，負責一宗低價買地官司。他在審案期間試圖賄賂最高法院人員，送上裝有200萬泰銖（約44萬港元）現金飯盒，最終與另外兩名律師淪為階下囚。