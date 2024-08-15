庫爾斯克74村鎮被操控 俄調烏境兵力阻反攻

澤連斯基

烏克蘭上周二起越境反攻俄羅斯南部庫爾斯克州，至今持續挺進，周二已控制當地74個村鎮；另接壤烏克蘭的俄羅斯別爾哥羅德州昨日進入緊急狀態。美國知情官員透露，俄軍正從烏克蘭戰場撤走部分兵力，以應對烏軍的反攻行動。

美國官員周二表示，基輔曾向美方指正在尋找機會利用俄羅斯邊境線，最終發現庫爾斯克州邊境防衞薄弱，烏方同時希望利用越境反攻來迫使俄羅斯從烏克蘭撤兵，過去一日觀察到俄軍調動。烏克蘭總統顧問波多利亞克指出，俄羅斯確信其領土不受非正式侵犯，沒有人會破壞俄境內的戰爭後勤和基礎設施，烏克蘭已證明情況並非如此。

波多利亞克續指，俄軍在庫爾斯克地區向烏克蘭發動空襲和炮擊，同時為入侵烏克蘭哈爾科夫州的行動提供支援。他又解釋，地面行動是破壞俄羅斯戰爭基建的方式之一，另一種是使用西方已經提供但尚未批准用於攻擊俄羅斯領土的遠程導彈。烏克蘭外交部發言人表明，基輔無意佔領俄羅斯領土，反攻行動目的是拯救國民性命和保護國土免受俄軍攻擊，俄羅斯政府愈快同意恢復公正的和平，烏軍對俄羅斯領土的攻勢就愈快停止。

俄蘇34轟炸機出動 步兵強攻 烏克蘭總統澤連斯基指，再次證明烏克蘭人有能力在任何情況下達成目標，有能力捍衞國家利益和獨立。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基向澤連斯基匯報時表示，烏軍除了控制庫爾斯克州地區領土，更俘虜一批俄軍，以增加與俄羅斯交換俘虜時的籌碼。

有從庫爾斯克州返回烏克蘭的烏軍士兵指，部隊愈推進就遇到愈多的俄軍抵禦，俄方正在集結部隊，並空襲烏軍在庫爾斯克的陣地。俄羅斯國防部公布俄軍蘇34轟炸機襲擊庫爾斯克邊境地區的烏克蘭軍隊，以及俄羅斯步兵向烏軍陣地發動強攻的情況。車臣特種部隊「艾哈邁德營」（Akhmat Battalion）指揮官阿勞迪諾夫（Apti Alaudinov）聲稱，烏軍的瘋狂挺進已經停止，他們已經意識到閃電戰沒有成功。

別爾哥羅德州進緊急狀態 別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）昨日指，當地戰況極其困難和緊張，烏軍每日炮擊當地，造成房屋損毀和平民傷亡，持續的攻勢令當地政府需採取嚴厲措施應對。

由即日起，別爾哥羅德州進入地區緊急狀態，必要時會向聯邦政府請求升級至聯邦緊急狀態。美國總統拜登表示，烏克蘭攻入俄羅斯為該國總統普京帶來了真正的困境。拜登又說在過去的6至8天，他每隔4至5小時就會聽取一次有關烏克蘭行動的簡報，美國官員正與烏克蘭保持密切聯繫。本報綜合報道

格拉德科夫 俄軍在庫爾斯克被俘片段在網上流傳。 有烏克蘭軍隊士兵佔領別爾哥羅德州村莊。