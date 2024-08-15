挺猶太人入聖殿山祈禱 以極右部長遭總理譴責

【本報綜合報道】中東局勢一觸即發之際，以色列極右翼的國家安全部長班—吉維爾（Itamar Ben-Gvir）周二到訪耶路撒冷聖殿山阿克薩清真寺，直言允許猶太人在此祈禱。總理內塔尼亞胡發聲明譴責班—吉維爾，指出猶太人不得在阿克薩清真寺祈禱的規定不會改變。埃及、約旦、巴勒斯坦自治政府亦發聲明批評班—吉維爾。

埃約巴發聲明批評 班—吉維爾帶領2,000多名極右翼猶太人進入阿克薩清真寺，他們唱着猶太教頌歌進入內，部分人還舉行了宗教儀式，以紀念猶太教一年一度的「聖殿被毀日」。班—吉維爾其後在社交網指，在所謂治理和主權方面取得重大進展，揚言要允許猶太人在阿克薩清真寺內祈禱，誓言以色列一定會贏得加薩戰爭，而不是去卡塔爾多哈或埃及開羅談判，「我們可以打敗哈馬斯，必須讓他們跪下」。

阿克薩清真寺位於東耶路撒冷舊城聖殿山，同為猶太教和回教聖地，長期以來是以巴衝突焦點。1967年，以色列在第三次中東戰爭中從約旦手中奪取了耶路撒冷舊城的控制權，根據兩國協議，目前聖殿山的管轄權仍歸約旦，治安權則由以色列警方控制。2003年起，以色列政府允許猶太人在軍警護送下進入阿克薩清真寺，但不能進行祈禱等宗教活動。