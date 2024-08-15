讓路以巴停火談判 伊朗報復攻勢暫緩

新一輪以巴停火協議談判將於今日在埃及或卡塔爾多哈舉行。伊朗周三表明，若以巴能協議停火，德黑蘭就可能不會對以色列發動報復攻勢。美國總統拜登同日指，預期達成停火協議的話，伊朗就不會攻擊以色列。

以色列日前評估伊朗可能在周四舉行的談判前發動攻勢，一名伊朗安全高官周二則稱可以押後報復，讓各方進行停火談判，但若果談判失敗，又或者是伊朗認為以色列拖後腳，伊朗和黎巴嫩真主黨等盟友就會直接打擊以色列，該名官員沒有透露伊朗會允許談判進行多久。真主黨消息人士就指，德黑蘭會給談判一個機會，但不會放棄向以色列報復。

拜登決心終結衝突 被記者問及是否預期一旦達成停火協議，伊朗就會取消報復，拜登直言「這是我的預期」，同時指出達成協議變得愈加困難，但他決心終結衝突。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一指不會派員出席談判，美國國務院發言人帕特爾周三說卡塔爾向美方保證會努力令哈馬斯代表參加談判，華府預期對話會繼續。白宮發言人皮埃爾稱，白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）將前往埃及開羅和多哈，總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）則到訪黎巴嫩繼續斡旋局勢降溫。皮埃爾強調，美方相信達成停火協議是緩解中東局勢的最佳辦法。

德黑蘭3日2軍演 另外，美媒指鑑於中東局勢的不確定性，美國國務卿布林肯押後原定周二開始的中東之行。伊朗傳媒報道，伊朗軍隊正在北部進行軍事演習，應對哈尼亞上月被殺，對以色列進行的報復。演習於周二晚上7時半開始進行，目的是提高陸軍和海軍的防禦能力。目前中東局勢緊張，哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡後，伊朗揚言報復以色列，正進行軍事準備，這是伊朗3日內第2次舉行軍事演習。本報綜合報道