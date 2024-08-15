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福島第一核電站 洩25噸核污水
日本東京電力公司周二表示，福島第一核電站2號機組洩漏了25噸含放射物質的水。洩漏的水來自核燃料殘渣冷卻池，沒有流至外部環境，職員檢查後相信核燃料殘渣冷卻池不存在問題，東電本周內將利用機械人確認漏水地點及原因。（綜合報道）
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