福島第一核電站 洩25噸核污水

日本東京電力公司周二表示，福島第一核電站2號機組洩漏了25噸含放射物質的水。洩漏的水來自核燃料殘渣冷卻池，沒有流至外部環境，職員檢查後相信核燃料殘渣冷卻池不存在問題，東電本周內將利用機械人確認漏水地點及原因。（綜合報道）