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哄抬米價罪成 緬超市部長獲釋
緬甸與日本合資連鎖超市AEON Orange，旗下日籍商品本部長笠松洋捲入哄抬大米價格案件，一度遭到緬甸軍政府拘留約個半月。他周一被法院裁定罪成，被判一年監禁及罰款，翌日獲得釋放。為了控制生活必需品價格，緬甸軍政府設定控制價格，同時加強打擊查處違反有關規定商家。（綜合報道）
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