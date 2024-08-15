兩岸國際

應對月底新冠高峰 韓加購藥物

新冠疫情又再死灰復燃，南韓韓聯社周二報道，當地防疫部門預測，全國本月底將迎來新一波高峰，已決定加強防控疫情。鑑於新冠治療藥品需求急增，疾管廳月內將額外購買藥品。另外，全國10月開始2024至2025年度的疫苗接種措施，65歲以上高危險群組可免費施打，其餘民眾可付費打針。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc