應對月底新冠高峰 韓加購藥物

新冠疫情又再死灰復燃，南韓韓聯社周二報道，當地防疫部門預測，全國本月底將迎來新一波高峰，已決定加強防控疫情。鑑於新冠治療藥品需求急增，疾管廳月內將額外購買藥品。另外，全國10月開始2024至2025年度的疫苗接種措施，65歲以上高危險群組可免費施打，其餘民眾可付費打針。（綜合報道）