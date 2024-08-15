大地震預警持續 岸田擬取消暑假專注應災

此前，岸田文雄已取消上周五至周一的訪問中亞和蒙古行程，因應颱風瑪莉亞周一登陸岩手縣，岸田緊急到首相官邸指示防災擔當相松村祥史應對，希望展示出在危機管理萬無一失。他於周二聽取松村祥史匯報關於大地震警報生效下，多地旅館住宿預約取消的情況。日媒指，岸田沒有公務時也與秘書官等保持聯絡，防備不測事態。