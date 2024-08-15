大地震預警持續 岸田擬取消暑假專注應災
【本報綜合報道】日本氣象廳上周四首度發布南海海槽大地震警報，未來一周發生大地震機率極高，由於警報仍然生效，加上處於颱風季，日本傳媒周二指首相岸田文雄考慮取消暑假專注應對可能天災。
此前，岸田文雄已取消上周五至周一的訪問中亞和蒙古行程，因應颱風瑪莉亞周一登陸岩手縣，岸田緊急到首相官邸指示防災擔當相松村祥史應對，希望展示出在危機管理萬無一失。他於周二聽取松村祥史匯報關於大地震警報生效下，多地旅館住宿預約取消的情況。日媒指，岸田沒有公務時也與秘書官等保持聯絡，防備不測事態。
颱風逼近 勢釀高浪氾濫
另外，颱風安比從日本以南海域上空向東北進發，可能在明日或周六前後伴隨暴風區域靠近東日本和北日本。氣象廳向小笠原諸島呼籲警惕高浪，向東日本呼籲警惕地質災害、低海拔地區被淹、河流水位上漲和氾濫、暴風、高浪。
日本東海鐵路公司（JR東海）昨日宣布，由於安比接近，明日東海道新幹線東京至名古屋段將全日停運。
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