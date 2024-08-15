如夠20國會議員支持 石破茂：願參選黨總裁

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄昨日宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，該黨目前未有人正式宣布參選，外界關注「後岸田時代」會由誰領導自民黨走出醜聞泥沼。正在訪台的自民黨眾議員石破茂同日率先表態，如果有國會議員願意支持他，他非常願意參選。

石破茂指出，自民黨的總裁選舉必須獲得20位國會議員支持才能參加，如果有人願意和他一起工作或推薦他，他非常願意參選。石破茂曾任自民黨幹事長，日媒上月底進行的民調顯示石破茂成為下任黨總裁的呼聲最高，以28.4%的支持率位居首位，大幅領先以12.7%支持度排第二的前環境大臣小泉進次郎。

基礎薄弱 被譏「黨內在野黨」 石破茂的不利之處是其黨內基礎薄弱，被貼上「黨內在野黨」標籤，如何獲得國會議員支持是他面臨的難題。今次將會是他第5次挑戰總裁之位，他2008年首次競選時被麻生太郎擊敗，2012年、2018年、2020年的總裁選舉中，石破茂也未能獲得足夠多的國會議員支持，均以失敗告終。在國防立場方面，石破茂在日前出版的新書中闡述了對於修憲的觀點，主張刪除日本和平憲法第九條第二款「不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權」的內容，宣稱自衞隊「獨立保衞日本」。

除了石破茂，數位大臣河野太郎都表達了參選意願，現任自民黨幹事長茂木敏充也暗示或將參選，黨內亦有支持小泉進次郎、前經濟安保大臣小林鷹之、現任經濟保全大臣高市早苗的聲音。