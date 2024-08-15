棄爭連任自民黨總裁 日揆岸田預告下台

內閣捲政治獻金醜聞 支持度一蹶不振 受黨內政治獻金醜聞困擾的日本首相岸田文雄昨日下午宣布，不競逐連任執政自民黨總裁一職，將在自民黨選出新總裁後辭去首相職務。他表示，下台是要向公眾展示自民黨將會改變，強調只有取得人民信任，政府才能有效施政。

岸田文雄在記者會上表示，任內成功對抗通縮，加強國家防禦能力，對國家發展取得巨大成果感到自豪。他同時指出，國家面對嚴峻處境，需團結應對，前統一教會及自民黨政治獻金醜聞令公眾不信任他的內閣，他作為首相及黨總裁有責任回應及採取行動防止類似情況再發生。他認為有必要表明自民黨改革的決心，第一步就是他退位，將支持下任黨總裁人選。他強調只有取得人民信任，政府才能有效施政，希望推進政治改革，以民為本。

未為醜聞負責 失信於民 自民黨去年爆出黨內派系收受政治獻金回扣醜聞後，導致岸田文雄政府的支持度一蹶不振。岸田文雄於2021年10月1日成為自民黨總裁，10月4日就任首相，他的黨總裁任期將於今年9月30日屆滿。他早前仍有意角逐連任。惟黨內的換將雜音不斷，前首相菅義偉曾於6月底直指岸田文雄沒有為政治獻金醜聞負責，是導致民眾對政府失去信心的原因之一，認為應在自民黨總裁選舉選出新領袖，被外界解讀為要求岸田文雄下台。

黨內各派系的巨頭都對總裁之位虎視眈眈，包括自民黨前幹事長石破茂、現任自民黨幹事長茂木敏充、數位大臣河野太郎均有意參選。在岸田放棄連任的消息傳出前，日媒周二仍指他持續與相關人士保持聯繫制訂政綱，基本沒有一天可以完整休息。另有報道指，多名自民黨成員對岸田的決定感到驚訝，有意見認為政治獻金醜聞並非岸田一個人的責任，甚至企圖說服岸田改變決定但不成功。

民望創新低 冧莊機會細 最新民調顯示，岸田的支持率跌至19.1%，為新政府成立以來最低水平。共同社分析認為，岸田決定放棄參選與持續低迷的內閣支持率有關。自民黨爆出政治獻金醜聞後，內閣支持率持續徘徊在20%左右的低位，岸田亦失去黨內部支持，相信連任總裁難度增大下，因此放棄參選。

自民黨已於7月26日啟動總裁換屆選舉準備工作，預計8月下旬敲定選舉日程。根據黨總裁公選章程，總裁選舉日程在任期屆滿一個月前敲定，國會議員的投票在任期屆滿前10天以內進行，因此投計票程序將安排在9月20日至29日內，有可能在9月20日或9月27日進行。對上一次的21年總裁選舉則在9月17日發表公告，9月29日進行投計票程序，日程為期12天。本報綜合報道

自民黨過去曾發生政治集資宴會回扣的醜聞。 茂木敏充 自民黨預計於8月下旬敲定總裁換屆選舉的日程。圖為自民黨總部。（Getty Images圖片） 菅義偉 河野太郎 岸田上台以來主要事件