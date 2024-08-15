天降樹根砸死高中生 廣西住戶過失囚6年

廣西柳州市一名高中生去年在一幢住宅樓下遭樹根擊中，搶救無效身亡，終年17歲。調查發現一名住戶當時在天台搬動盆栽，意外撞到樹根導致它跌落街上。法院近日裁定住戶過失致人死亡罪成，判監6年，但死者家屬認為住戶蓄意拋棄樹根，應構成更嚴重的危險方法危害公共安全罪，周一表明不服判決結果，要求檢察院提出抗訴。

死者家屬不服裁決上訴 死者是柳州市一間重點高中的二年級男學生，他去年5月21日下午3時40分許駕駛電動單車，駛至北雀路一個屋苑樓下時遭樹根擊中。柳北區檢察院查明，韋姓住戶當天在家中5樓天台移植桂花樹，挖出高達1.05米的樹樁後，把其根部朝下豎立置於天台護欄牆邊，自己則蹲下在花圃挖土坑。他起身時肩部撞到桂花樹樁，發現它從天而降擊中被害人頭部，於是落樓查看並撥打急救電話。對方留醫搶救至翌月9日死亡。

案件今年4月19日在柳北區法院開庭審理，檢察機關指控韋姓住戶涉嫌過失致人死亡罪。死者家屬質疑被告把樹樁危險地置於護欄牆邊的原因，並認為他想拋棄樹根，指控他犯危險方法危害公共安全罪。法院判決認為，被告當天在天台移植樹木屬實，現有證據不能證明他蓄意高空擲物，因此不採納家屬指控。雖然被告主觀過失程度大，鑑於他自首，且向死者親屬賠償逾43.6萬元人民幣（約47萬港元），可酌情處罰。本報綜合報道