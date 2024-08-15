便利店店長偷賣煙酒 2年獲利249萬

【本報綜合報道】上海市徐匯區一間連鎖便利店店長多次偷賣店內高檔煙酒，兩年間獲利超過230萬人民幣（約249萬港元）。公司總部相隔多時發現該店存貨量有異，揭發事件之際，店長突然人間蒸發，不知所終。內媒周一報道，他最終向警方自首，因涉嫌職務侵佔罪遭刑事拘留。

存貨量有異 遭揭發刑拘 王姓店長兩年前開始任職，期間一次賣煙時用個人帳戶收款後未報帳，最終私吞消費。他嘗到甜頭後開始偷賣更高價的白酒，成箱出售再用個人帳戶收款，又委託店員協助搬貨。為防被公司發現破綻，他收完貨款一段時間後偽裝顧客會把白酒退貨，暫時填平公司帳目，獲得的金錢大部分用於揮霍。

直至公司總部近日發現，涉事加盟店倉庫積壓1,600多瓶高檔名酒，同時不斷入貨，情況異常，於是知會加盟店承包商張先生。張先生立即聯絡質問王姓店長，對方辯稱酒已賣出，只是未入數。張先生隨即迅速到便利店盤點帳目，發現有多項酒賣出紀錄，但交易完成後不久就被退貨。