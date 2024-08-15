中紀委加強重點領域反腐

【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站官方微信公眾號昨日發文指出，「油水愈多的地方愈容易滑倒」，要求推進權力集中、資金密集、資源富集等重點領域的腐敗問題治理不斷深化，持續拓展反腐的深度廣度，提高治理腐敗效能。

文章表示，相比其他領域，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中，關乎國計民生。從近年來查處的腐敗案件可以看出，一些重點領域往往腐敗易發多發，破壞公平正義、影響發展環境、積累風險隱患，成為實現中國式現代化的「攔路虎」、「絆腳石」。必須盯緊盯牢重點領域特別是其中的重點人、重點事、重點崗位，找準問題、對症施治、靶向糾治、精準發力。

由於權力集中、資金密集、資源富集，利益誘惑大，重點領域往往是廉潔風險的高危區域，加之一些領域行業性特徵鮮明，腐敗的方式、手段上具有相對的隱蔽性和複雜性。深化整治上述領域腐敗，就要吹開浮土找裂縫，善於從異常現象背後發現隱藏的腐敗問題，把反腐敗與防風險結合起來推進，讓反覆發作的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延。此外，要做到「懲」、「治」結合、系統施治，從源頭上解決問題、防範風險。要強化受賄行賄一起查，斬斷官商勾結利益鏈，破除權錢交易關係網。