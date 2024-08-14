火星研究液態水儲量巨大 或能覆蓋整個星體

人類對移民火星計劃充滿願景，作為生命之源的水是否存在至關重要。美國加州大學斯克里普斯海洋研究所領導的新研究指，火星地表下可能存在一個巨大的液態水庫，儲量足以充滿海洋，能覆蓋整個火星表面。研究成果周一在《美國國家科學院院刊》上發表。

根據美國太空總署火星探測器洞察號在4年任務期間收集的數據，包括有關火星地震波速度等變量訊息，研究團隊得出結論指，火星上的深層破碎火成岩中很可能充滿液態水，而且儲量巨大，若覆蓋整個星球，海洋深度可達一至兩公里。

位於地表下11.5公里 難鑽探 團隊表示，地下液態水位於火星表面下約11.5至20公里處。在這些深度，如果地殼足夠溫暖，水可以液體形式存在，並在更淺深度凍結成冰。無論在火星的過去還是現在，都可能提供有利於維持微生物生命的條件，一如地球的地下深處的岩石充滿水及存在能源，同時發現有微生物生命存在。

不過這些地下液態水位置很深，人類難以鑽探到這樣的深度，研究人員認為另一種選擇是尋找火星地質活動排出這些水的地方，可能位於構造活躍的北半球。本報綜合報道