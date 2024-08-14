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印度女醫生遭姦殺掀罷工
印度西孟加拉邦加爾各答一名女實習醫生上周五凌晨在政府醫院當值期間遭到姦殺，引發邦內多地實習醫生罷工抗議。當地傳媒昨日報道，醫院男義工羅伊上周五落網後已認罪。警方上周五早上拘留羅伊，直至傍晚終於拘捕對方。大批實習醫生事後參與連日集會遊行及罷工，要求伸張公義。（綜合報道）
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