馬斯克訪談特朗普 遭網攻

延誤40分鐘仍有130萬人收聽 力數現政府不是 美國富豪馬斯克於美東時間周一晚上8時（香港周二上午8時）在旗下社交平台「X」與共和黨總統候選人特朗普進行直播訪談。惟訪談遲遲未開始，馬斯克在原定開始時間後約20分鐘發文指「X」遭遇大量分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，平台正在處理，最壞情況是進行較少聽眾的直播。訪談最終延誤40分鐘才開始，但數據顯示有多達130萬人收聽。

重提遇刺 表示非愉快事 馬斯克甫開始就問及特朗普上月遇刺一事，又指自己是見到此事所以決定公開支持特朗普。特朗普笑指這不是太愉快的事，當時立即就知道耳朵中槍，現場有人大叫「子彈、子彈」，他躲避後仍有子彈在他頭上飛過，他形容自己擰頭看身後的非法移民數據圖表是完美角度，是「奇迹」。他讚揚特勤局的狙擊手，對方立即發現約120米外的屋頂有槍枝冒出火花，於是在遠距離用一粒子彈擊斃槍手，可能只用了5秒。他又為當地警方和特勤局辯解，指據他了解當日有警員到涉事屋頂但被槍手用槍指嚇，警員已盡力，特勤局人員則奮身掩護他，不過他承認執法部門協調不足。

二人之後談及美墨邊境危機，特朗普批評現屆政府的政策，聲稱移民來自世界各地的「精神病院」， 「一個月內有數百萬人湧入，而副總統賀錦麗卻站起來假裝要做些甚麼」。馬斯克則指現在基本上是世界其他地方的人都湧來美國，即使只佔極小比例，美國都根本無可能接收所有人。

特朗普稱了解普京金正恩 特朗普批評總統拜登是最差勁，令以巴、俄烏開戰，又令美軍狼狽撤出阿富汗。他提到以色列現在「等待」伊朗的攻擊，他當總統的話伊朗不敢搞事，以色列根本不會遇襲，他在任時曾警告中國切勿採購伊朗石油，切斷了伊朗資金，哈馬斯等就沒有錢。他又談及北韓領袖金正恩，他早年稱呼對方是「火箭人」，因為對方說自己有個紅色按鈕，特朗普當時回應「我枱面也有」，所以金正恩得名「火箭人」。他指自己了解俄羅斯總統普京和金正恩，他們很聰明，但也很兇惡。他曾勸告普京不要進攻烏克蘭，「我告訴他別這麼做。你做不到」，普京回應指「沒辦法」，特朗普則說「有辦法」。

特朗普認為擁有差勁的美國總統，比來自中國和俄羅斯的威脅更大，而現時世界面臨的最大威脅是核戰爭。他指出，俄烏、中東都可以觸發第三次世界大戰，美國需要建立鐵穹來保護國家。馬斯克在訪談中表示，這是為了讓思想開放的選民有機會了解與特朗普交談的感覺，他也再次確認支持特朗普。馬斯克其後發文指，樂意在「X」直播與篤定成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗訪談。本報綜合報道