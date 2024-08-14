稱不滿工作成果兼受壓力 伊朗副總統僅上任10天辭職
【本報綜合報道】中東戰雲密布之際，伊朗新副總統扎里夫周一宣布請辭，僅上任10天。他指不滿意自己的工作結果，將返回學術界，減少對伊朗政治的關注。
子女擁美籍 擬返學術界
扎里夫本月1日獲總統佩澤希齊揚任命為負責戰略事務的副總統，並領導一個顧問委員會負責挑選新內閣提名人選，名單已於周日提交伊朗國會批准。他認為工作未能實現原本的期望，新內閣建議名單的19人中至少7人並非他的首選。他的子女擁有美國國籍亦令他受到壓力，辭職是質疑自己作為副總統的作用，並非對佩澤希齊揚的不滿。
扎里夫於2013至2021年擔任伊朗外長，主張與美國談判，積極參與2015年《伊朗核協議》的起草和簽署，因此遭到伊朗保守派批評。
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