伊朗憂核設施受攻擊 報復或不盡全力

以宣布最高戰備 美部署雙航母稱圖降溫 美國和以色列均評估伊朗和黎巴嫩真主黨可能本周內直接打擊以色列，已發現伊朗移動武器的迹象。以色列國防軍發言人哈加里周一指以軍進入最高戰備狀態，總參謀長哈列維同日已批准多個進攻和防衞計劃。有消息指，伊朗告知黎巴嫩和伊拉克，對以色列的報復攻勢將是有限度的，擔心美國和以色列會趁機摧毀伊朗的核設施。

美以情報顯示，伊朗的導彈和無人機部隊已準備就緒，與伊朗今年4月13日破天荒直接打擊以色列時的準備工夫類似。以色列相信伊朗會從本土發動攻勢，以軍及在4月參與協防的國際聯盟正準備應對伊朗和真主黨同步攻擊的情況，估計是集中打擊以色列的軍事和敏感設施。

料林肯號抵中東需時兩周 美國官員指，已向以色列分享美方掌握的伊朗部隊態勢改變情報，但伊朗移動軍事資產不足以判斷攻擊時間。美國防長奧斯汀已下令目前在印太海域的林肯號航空母艦打擊群加速前往中東，原因是希望林肯號能與原本在中東的羅斯福號航母打擊群同時部署，形成「雙航母」態勢，惟估計林肯號需時兩周到達中東。五角大樓發言人賴德指，調遣俄亥俄級核潛艇喬治亞號到區內是要傳遞訊息，就是美國尋求局勢降溫，同時有能力保護區內美軍和支持以色列防衞。

以指對平民維持緊急指引 哈加里表示，以軍近日持續監視敵人和中東局勢發展，特別是真主黨和伊朗，空軍已加強巡邏黎巴嫩偵測和攔截威脅，以方認真對待敵人發出的聲明，所以在進攻和防衞方面都進入最高戰備狀態。他重申，針對平民的緊急指引目前沒有改變，以軍在必要時將立即更新指引，不能給予敵人情報或行動優勢。本報綜合報道