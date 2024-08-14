菲向華提抗議 審視仁愛礁補給

【本報綜合報道】中國軍機近日於南海上空投放誘餌彈，阻撓菲律賓軍機闖入主權爭議空域，令兩國緊張局勢再度升溫。菲律賓外交部周二正式向中國政府提出外交抗議，官員揚言將重新審視早前與中方達成的仁愛礁補給臨時安排。而菲律賓和越南上周首次舉行聯合消防演習，專家形容是「對北京非法軍事行動的直接回應」。

不滿南海投誘餌彈 菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）周一指，中國軍機行動屬意料之中，符合中方在南海宣示主權和存在的往常模式，菲方應該適應中方有關反應。他呼籲中國遵守國際法，聽從菲律賓和其他國家呼籲約束行動。菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）周二指，早前與中國達成仁愛礁臨時安排不影響菲方南海立場，只要有需要就會重新審視安排，審查定將進行，時間留待討論。外交部長馬納洛（Enrique Manalo）則稱菲方將履行該臨時安排，希望中國同樣遵守。

菲律賓海岸防衞隊與越南海洋警察司令部上周五首次在馬尼拉灣舉行人道主義演習，期間使用艦艇的高壓水槍滅火，與中國海警船過往使用艦載水炮，驅趕闖入南海主權爭議水域的船隻相似。馬尼拉智庫「國際發展與安全合作組織」主席卡巴爾薩（Chester Cabalza）認為，通過模仿中國在海上不良和非法行為，南海主權聲索國家展示準備好保衞和保護領土。