獲指示向平民開槍

聯邦安全局指，庫爾斯克州別洛夫斯基區邊防軍在地方居民協助下，捉拿烏軍第80獨立空降突擊旅一名士兵。26歲俘虜波爾托拉茨基稱，班長指示向俄羅斯平民腿部開槍，然後把他們拋進地窖或地下室，如遇上武裝平民便射殺。波爾托拉茨基憶述，沒有關於對待戰俘的特別指示，很可能是不留俘虜。烏軍佔領邊境定居點後開始入屋擄掠，拿走所有能吸引他們注意的東西，包括便攜及值錢物品。波爾托拉茨基解釋，攻入庫爾斯克州是為了佔領更多土地，方便日後簽署和平條約時換回屬於烏克蘭的土地，形容進攻是烏克蘭的最後希望。