烏軍稱控制俄土地 已達逾千平方公里

普京譴責攻擊平民 指和談屬不可能 俄羅斯南部庫爾斯克州戰事持續，烏克蘭軍方聲稱已控制俄羅斯約1,000平方公里的領土，有指這是自二戰以來、俄羅斯領土遭受最嚴重的越境襲擊。烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯向他國發動戰爭，現時戰事已回到俄羅斯；俄羅斯總統普京譴責烏克蘭任意攻擊平民及企圖襲擊核電廠，稱不可能與烏克蘭和談。

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基周一向澤連斯基匯報行動進展時指，烏軍已控制俄羅斯約1,000平方公里的土地，幾乎整個前線的戰鬥仍然繼續，又形容局勢正由烏軍控制。從網上影片可見，烏克蘭軍人在庫爾斯克州爬上建築物把俄羅斯國旗拆下並踐踏。澤連斯基指，烏軍大規模跨境闖入庫爾斯克州，是關乎烏克蘭的安全，他認為普京將被迫達致和平，他又指示烏克蘭官員為行動地區制定人道主義計劃。

俄指己方進攻沒放慢 普京周一就烏軍入侵庫爾斯克州、扎波羅熱核電廠受襲，與高層官員開會討論。普京指出，烏克蘭明顯依靠西方主子協助，正努力改善未來談判地位。烏克蘭攻擊庫爾斯克州主要目標是轉移東部戰事的視線，俄軍最近數月在頓巴斯穩步推進，進攻步伐不但沒有放慢，反而加快了一倍半。普京強調，烏軍入侵庫爾斯克州不會影響俄羅斯民眾士氣，相反愈來愈多人自願從軍保衞邊境。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫表示，美國及其盟友正尋求阻止建立一個新的多極和平等新秩序，並充分體現在俄烏衝突中。烏克蘭衝突本質是俄羅斯與西方的武裝對抗，源於美國及其盟友希望維持主導地位。別洛烏索夫續稱，只有國防工業向軍隊提供最先進武器，包括高精度武器系統，才能確保俄羅斯在戰場取勝。

當地指迄12死121傷 烏克蘭部隊上周二起越境反攻庫爾斯克州，與俄軍持續激戰。庫爾斯克地區首長周一向普京報告指，自烏軍突襲以來，造成至少12名平民死亡，121人受傷，另有12.1萬人逃離當地。同日，庫爾斯克地區宣布擴大疏散範圍至包括別拉亞區（Belovsky），該處有約1.4萬人居住。鄰近的別爾哥羅德州亦宣布，疏散接壤烏克蘭邊境的紅亞魯加區（Krasnoyaruzhsky）。本報綜合報道