獨自徒步登希夏邦馬雪山 失聯逾20天 滬女屍首尋回
【本報綜合報道】內媒周一引述西藏自治區日喀則市聶拉木縣公安局，一名失聯20多天、獨自徒步西藏希夏邦馬雪山的上海女子Rocky的遺體終被尋回，相關調查進行中，結果後續會統一發布。
海拔達8027米
上月19日，Rocky獨自走進希夏邦馬雪山。翌日，是她最後一次和外界取得聯繫，隨後失聯。Rocky的家人朋友先後向西藏當地警方、戶外圈人士求助，尋找她的下落。7月30日，自稱為Rocky表姐的網友透露，7月20日早上10時35分後，Rocky的手機不再有流量，沒有通話。
協助尋人的戶外領隊張先生此前表示，他是Rocky閨密的好朋友，獲悉Rocky失聯後，在社交平台發文求助。張先生介紹，Rocky計劃了56公里的徒步路線，3至5天即可完成。上月19日下午，Rocky帶着綠色帳篷、紅背包、一個氣罐和7天的食物獨自進山，翌日還曾與閨密聊天。Rocky所徒步的希夏邦馬峰海拔8,027米，坐落在喜馬拉雅山脈中段，東南方距珠穆朗瑪峰約120公里，在世界14座8,000米級高峰中排名第14。
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