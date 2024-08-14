踩歪欄杆 憂遲送餐 外賣員被保安逼下跪 行家蜂擁聲援狠批

浙江杭州一名騎手周一送外賣時踩歪圍欄被保安攔下，雙方衝突，騎手因擔憂影響送餐時間而被迫下跪，大批騎手獲悉後到場聲援抗議。當地警方昨日通報，已對涉事人員依法開展調查。

杭州市公安局西湖區分局昨日凌晨通報稱，某外賣平台男性外賣騎手王××周一中午在杭州西溪世紀中心園區送外賣過程中將欄杆踩歪。保安見狀把外賣騎手車鑰匙拔下，並表示要罰款200元人民幣（約217港元）。王××因擔心影響其他訂單派送而下跪，之後引發現場人員聚集。屬地派出所接報後立即出警赴現場處置，正在調查涉事人員，後續將依據調查情況依法處理。

傳現場騎手被集體封號 衝突發生後事件在騎手群內傳開，大批騎手到場要求涉事保安道歉，網上也出現大量「現場的外賣騎手被集體封號、不能接單」、「你當前定位所在區域暫時無法提供配送服務」的消息。同時，餓了麼平台上定位在西溪世紀中心後也顯示「無法提供配送服務」。

相關平台美團澄清，從未採取封號、限制接單的負面舉措，已針對製造、傳播謠言的帳號及背後推手採取法律措施。美團又指，事後已派專員到場協助騎手處理衝突，並為其向物業支付圍欄維修費，該騎手已安全返回，將根據其訴求提供協助。本報綜合報道