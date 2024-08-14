涉虛報總統競選經費 柯文哲道歉
【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、台北前市長柯文哲涉嫌虛報2024年總統競選經費，台北地方檢察署周一決定分案調查涉及刑法偽造文書等罪嫌。柯文哲同日舉行記者會說明，指黨內清查後發現會計師端木正漏報、誤報15筆，總計1,817萬餘元新台幣（約436萬港元），向支持者道歉。
稱責在會計師
對於上述競選經費未如實申報給監察院，柯文哲周一晚上民眾黨立委黃國昌直播說明，強調這件事是烏龍，不是污錢，承認內部有改善空間，「讓支持者這麼焦慮很抱歉」。時任競選總幹事黃珊珊和時任競總財務長李文宗也分別道歉，強調該負的責任及調查都會主動配合，目前仍持續清查中，未來會向監察院提出補正。該黨秘書長周榆修表示，會將二人移送中評會。
柯文哲昨日離開家門時，被問到怎麼看端木正稱希望檢察署釐清真相、還會計師清白等說法，表示會找李文宗跟端木正對質。柯文哲其後抵達民眾黨中央黨部時，更稱會直接叫律師告他，但未回應關於黃珊珊、李文宗黨紀處分等問題。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：