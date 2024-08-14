涉虛報總統競選經費 柯文哲道歉

稱責在會計師

對於上述競選經費未如實申報給監察院，柯文哲周一晚上民眾黨立委黃國昌直播說明，強調這件事是烏龍，不是污錢，承認內部有改善空間，「讓支持者這麼焦慮很抱歉」。時任競選總幹事黃珊珊和時任競總財務長李文宗也分別道歉，強調該負的責任及調查都會主動配合，目前仍持續清查中，未來會向監察院提出補正。該黨秘書長周榆修表示，會將二人移送中評會。