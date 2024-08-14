華籲歐撤制裁 糾正非洲歷史不公

【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表傅聰周一在安理會關於糾正非洲歷史不公高級別會議上發言，強調要糾正非洲遭遇的歷史不公，首先就要旗幟鮮明地反對殖民主義遺毒和各類霸權主義行徑。他呼籲西方國家真正承擔起歷史責任，改弦更張，停止外部干涉、施壓制裁等錯誤做法，將非洲未來交回當地人民手中。

指西方干政壓榨經濟 傅聰表示，非洲大陸仍面臨和平與發展的諸多挑戰，非洲國家仍未獲得應有的國際尊重，當地人民期待仍未得到足夠重視。他指摘西方國家對非洲實施了數百年殘酷的殖民統治和赤裸裸的種族歧視等，是非洲一切歷史不公的根源所在，至今一些西方國家仍抱守殖民主義思維，利用金融、法律、制裁甚至軍事等手段橫加干涉非洲國家內政，在貨幣、能源、礦產、國防等領域壓榨控制。

中方認為，首要任務是支持非洲國家走上可持續發展道路，築牢持久和平的根基，國際社會要將聯合國2030年可持續發展議程與非盟《2063年議程》一同推進和落實，支持非洲加速實現工業化、現代化。他提出，加快推進金融等多邊治理架構改革，提升非洲的代表性和發言權。