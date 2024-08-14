東盟周山西開幕 王毅冀擴合作

【本報綜合報道】「2024中國—東盟周」開幕式周一在山西省長治市舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅向活動致賀信。他強調，作為友好近鄰和蓬勃發展的兩大市場，中國東盟關係擁有無限潛力，期待大家用好這一平台探討合作新領域。

簽6項目 涉汽車組裝 王毅希望藉今次活動探討不斷拓展中國東盟合作新領域，特別是抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，發揮互補優勢，加快協同發展，共同培育壯大地區新質生產力，為各自發展振興注入新動能，為地區穩定繁榮增添新助力，為構建更為緊密的中國—東盟命運共同體作出新貢獻。

以「向『新』而興——中國東盟全面戰略夥伴關係」為主題的高端對話同日在長治市舉行，來自中國和東盟國家政府高層、駐華使節及各界人士深入交流。與會嘉賓表示，東盟各國願持續擴大與華全方位、多領域交流合作。

當地同日舉行中國（山西）—東盟貿易投資推介會，現場簽約6個重點項目，涉及汽車組裝、LED顯示屏、民爆產品和精細化工產品出口等，貿易總金額逾1.52億元人民幣（約1.65億港元）。

另外，外交部發言人林劍昨宣布，王毅將於今日至周六訪問緬甸，並赴泰國主持瀾滄江—湄公河合作第九次外長會、出席中老緬泰外長非正式會晤，期間將與各國就地區形勢和共同打擊跨境犯罪等交換意見。