內地破逾千台諜案 斥賴清德台獨激進

【本報綜合報道】國家安全部昨日發布題為《堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭》的文章，提到國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲逾千宗台灣間諜竊密案件，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡，對開展情報竊密和滲透破壞活動的間諜分子嚴懲不貸，維護國家核心秘密安全。

逮捕台灣民族黨領袖

文章指，面對「台獨」分裂勢力的囂張氣燄，國安機關有力打擊間諜情報活動、懲治台獨分裂勢力並反制外部勢力干涉。除了破獲大量台灣間諜竊密案，又以「反分裂、遏台獨、促統一」為主線，全面加強「懲獨遏獨」，對台灣民族黨始創人楊智淵等台獨頭目實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內台獨分子刑事責任的執法司法實踐，強力震懾台獨分裂勢力謀獨拒統逆行。