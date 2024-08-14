澎湖漁船遭扣逾月 陸釋放4船員

【本報綜合報道】台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」上月在金門海域越界拖捕作業，連人帶船遭大陸海警扣留，事件至今擾攘超過一個月。大陸官媒昨日報道，福建海警局不追究4名船員刑事責任，即日安排他們返回台灣，但漁船和船長仍繼續扣留。

漁船及船長仍扣留 大陸官媒報道，福建海警局上月2日於泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣省籍漁船，船上有5名船員及1,335公斤魚獲。福建海警局以該船涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦，經前期調查取證，丁姓等4名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，於昨日安排返回台灣，另一名涉案人員仍在進一步調查。國台辦發言人朱鳳蓮強調，大陸有關方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序。海警依法執法，同時保障相關船員合法權益。

台媒披露，台方多名代表周一緊急前往福建廈門協商。其中澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全和前任理事長林炳坤等人，原計劃周一搭金門「小三通」前往，但隨後改為由高雄搭機直飛福建廈門，另有洪姓船長女兒、許姓船東與縣議員吳政杰同行，澎湖縣議會議長陳毓仁及後亦趕往會合。

當時初步了解指，福建省台辦將先釋放丁姓台籍船員和3名印尼籍漁工，計劃昨日用小船接駁至海峽中線，再由同屬大進滿船東船隊的「大進滿96號」漁船接駁返台。至於被大陸扣留的洪姓船長與漁船問題，陳雙全表示，會與福建省台辦座談中全力爭取，期盼順利完成處罰，人、船獲盡快釋放，令此事早日落幕。