中大館藏136廣琺瑯 亮相湖北展輝煌

呈200年發展歷程 中西融合遠銷他城 湖北省博物館上周六起，展出香港中文大學文物館藏的136件（套）精緻廣琺瑯製品，包括盤、碗、壺等生活用品，還有火鍋鍋具、文具盒等有趣物件，呈現琺瑯近兩百年發展歷程期間，中西文化融合的一面。

裝飾題材包羅萬象 廣琺瑯裝飾題材包羅萬象，常見有花鳥蝴蝶昆蟲、折枝花卉果實、庭院人物、西洋圖景等，兼有菱形、鎖子甲等輔助紋樣。展覽中一件「花鳥紋盤」就是其中典型例子，盤心繪有山茶花錦雞圖，一對錦雞站立在枝頭，有白、粉、紅、黃4色茶花圍繞在旁，富有廣琺瑯特色。

另外，博物館亦展出了「開光山水西洋人物圖手爐」，不但曾是古人的冬日驅寒暖具，同時也是文人雅士焚香欣賞的香具。而高足碗造型的「雲龍紋西洋婦孺圖高足碗」，則在畫琺瑯器中極為少見，碗外壁採用胭脂紅彩，是早期廣琺瑯一大特色。

相較於康熙、雍正時期宮廷畫琺瑯的傳統紋樣，廣琺瑯的特色是採用西洋人物作為裝飾題材。畫琺瑯工藝早在15世紀誕生於西歐，並在17世紀末經海上絲綢之路傳入廣東嶺南，這處生產的金屬胎畫琺瑯技藝高超，獨有風采，被人稱為「廣琺瑯」來泛指廣東製造的金屬胎畫琺瑯。除了作為宮廷御用品，也遠銷至歐洲、東南亞及伊斯蘭世界。本報綜合報道