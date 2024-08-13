昆省40新納粹主義者黑衣示威 4人被捕

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省布里斯班市中心周日爆發新納粹主義示威，約40名白人男子身穿黑衣在主要街道行進，齊聲高呼「澳洲屬於白人，其他人種滾開」和二戰德國納粹黨大會口號「勝利萬歲」，警方以涉嫌擾亂社會秩序和妨礙執法為由拘捕4人。

戴太陽眼鏡口罩隱藏身份 澳洲最大白人至上主義組織「國家社會主義網絡」（National Socialist Network）成員在布里斯班中央商業區遊行，部分人佩戴太陽眼鏡和口罩隱藏身份。警方接報抵達現場，指集會屬於非法，破壞和平且擾亂交通，一名警員說：「這個城市不歡迎你們，你們的行為令人惡心。」手持擴音器的示威者堅稱他們只是周圍走動，有示威者用「豬」嘲諷在場警員。昆士蘭省警方發言人指，被捕者正協助警方調查，目前尚未提出正式指控。

澳洲提升恐怖主義威脅級別 澳洲總理阿爾巴內塞上周宣布提升恐怖主義威脅級別至「很可能」，是10年來首次調高警示，認為暴力極端主義風險增加。

新威脅來自社會的各種邊緣因素，受到反政府陰謀思想和對新冠公共衞生應對措施的不滿而推動，並因加薩戰爭緊張局勢而加劇。