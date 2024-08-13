憂內鬥分散黨友注意 拜登退選怨佩洛西未支持

美國總統拜登在周日播出的訪談披露更多關於退選的內幕，他指擔心民主黨內部圍繞總統候選人資格的鬥爭會分散黨友注意力，並點名提到沒有明確支持他的前眾議院議長佩洛西，退選是為了能讓民主黨專注於阻止前總統特朗普重返白宮。

拜登在訪談中承認佩洛西的態度對許多人而言舉足輕重，並說：「我在眾議院和參議院的諸多民主黨同僚認為，我會損害到他們的競選。我擔心如果我繼續選，這會成為主題。那麼你就會拿佩洛西說的話來問我，為甚麼她要這樣說，我認為那真的會讓人分心，造成很大的干擾。」

指特朗普對國安構成威脅 拜登指擊敗特朗普非常重要，民主黨必須完全專注於這項任務，警告特朗普對美國安全構成了真正的威脅，關鍵問題仍然是維護國家的民主。拜登說：「記住我的話，如果他贏了……這次選舉，看看會發生甚麼。他對美國安全構成了真正的威脅。看，我們正處於世界歷史的轉折點……民主是關鍵。」

拜登又提到2020年競選總統時，僅僅認為自己是一位過渡總統，年齡問題讓他難以啟齒，但維持民主至關重要，他上台後證明了民主是行得通的，讓美國擺脫了新冠疫情，帶來了美國歷史上最偉大的經濟復甦。本報綜合報道