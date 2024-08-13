印尼新首都賀國慶 巨額開支捱批

【本報綜合報道】印尼8月17日國慶日即將到臨，主要的慶祝活動將從雅加達轉移至新首都努桑塔拉，但因部分配套尚未完善得投入巨額預算，以支付汽車和巴士租金及近200間酒店費用以接待貴賓，引發批評，但印尼總統維多多認為，預算仍正常合理。

配套不足 另租車及酒店接待賓客

印尼今年的國慶典禮，將首度從雅加達移師到新首都努桑塔拉舉行，籌備工作進入最後階段，屆時總統維多多和候任總統普拉博沃將出席在努桑塔拉的國慶儀式，副總統和候任副總統則將在雅加達參加國慶活動。新首都出租汽車數量不足，汽車一天租金增了逾一倍。目前業者正從雅加達、泗水、梭羅等地，運送汽車至努桑塔拉。另一方面，新首都內的一間酒店已經完工，國慶活動期間191間客房全被政府預訂，將用於接待參加國慶典禮的貴賓。