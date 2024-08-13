烏軍深入俄境30公里 控制庫州28定居點

俄羅斯庫爾斯克州邊境戰事持續，烏軍已突入30公里，俄軍則稱挫敗敵軍機動部隊企圖用裝甲車突破縱深的企圖。庫爾斯克州代州長斯米爾諾夫承認，烏軍控制28個定居點，有2,000名平民生死未卜，俄羅斯總統普京誓言要驅逐敵人。毗鄰庫爾斯克州的別爾哥羅德州昨日宣布，由於烏軍的活動，部分地區民眾需要疏散。

俄羅斯國防部指，蘇25攻擊機在庫爾斯克州摧毀多架烏軍裝甲車，包括美製布拉德利步兵戰車。俄軍在托爾皮諾和奧布什奇科洛德茲與烏軍交戰，兩條村莊分別距離邊境25及30公里，意味烏軍已深入庫爾斯克州作戰，是俄烏戰事爆發以來烏軍在俄羅斯境內最大規模的推進。

澤連斯基稱合理反擊 烏軍宣稱佔領多個據點包括古耶沃，士兵拆下建築物上的俄羅斯國旗，再插上烏克蘭國旗。烏軍正在庫爾斯克核電站50公里外推進，而俄軍則在核電站約8公里外建立新防線。戰區居民連日疏散，俄羅斯紅十字會發送人道救援物資。

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍一周內向烏克蘭發射30多枚導彈，投擲800多枚制導航空炸彈。他呼籲合作夥伴作出強而有力的決定，解除對烏軍使用西方武器遠程打擊的限制。他指出，俄軍今年單在庫爾斯克州，已向烏克蘭邊境蘇梅州發動逾二千次攻擊，烏軍只是合理反擊。

華籲各方勿將戰事升級 俄羅斯車臣阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫稱，不會輸掉庫爾斯克之戰，同時呼籲更多人參軍。他形容戰事具決定性，烏克蘭將會淪陷。為烏克蘭而戰的美國人、波蘭人、英國人及法國人，均在俄羅斯土地上沒有立足之地，俄羅斯會盡一切努力把他們驅逐出去。阿勞迪諾夫強調，俄羅斯比以往任何時候都更加團結。

中國外交部昨日針對俄烏戰爭最新形勢，呼籲各方遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。外交部強調，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，並指中國將繼續同國際社會保持溝通，為推動危機政治解決發揮建設性作用。截至昨日，烏軍在庫爾斯克州損失1,610人及207輛裝甲車輛等。本報綜合報道