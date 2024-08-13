X容易現恐怖組織宣傳片 反恐科技組織憂損可信度

馬斯克

【本報綜合報道】反恐科技組織「全球互聯網反恐論壇」對哈馬斯在社交平台X發布的內容感到擔憂，並擔心X隸屬論壇成員有損組織可信度，X暫未回應置評請求。

X為組織會員和董事會成員 英國《星期日泰晤士報》引述社區安全信託（CST）報告，指出在X搜索不超過10分鐘，就能找到被英國政府定性為恐怖組織的哈馬斯、黎巴嫩真主黨，以及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的宣傳片。

全球互聯網反恐論壇獨立諮詢委員會在去年年度報告中的一份聲明中表示，愈來愈擔心某些平台的網絡信任和安全能力大幅下降，而且明顯不把問題的列為優先處理事項。

全球互聯網反恐論壇是科技業界2017年在歐美政府壓力下成立的一個反恐組織，目標是「對出現在它們平台的恐怖主義和暴力極端主義內容採取強硬措施」，以打擊恐怖主義和暴力極端主義。

Twitter被馬斯克收購後改名X，是全球互聯網反恐論壇會員和董事會成員。全球互聯網反恐論壇其他成員包括Meta旗下Facebook、微軟和Alphabet的YouTube等。