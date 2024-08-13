料伊朗周內襲以國本土 美核潛艇林肯號中東報到

攻勢較4月更大規模 德黑蘭內部分歧下仍有變數 中東地區戰雲密布，美國進一步加強軍力部署。美國國防部長奧斯汀周日與以色列國防部長加蘭特通電話，指已下令林肯號航空母艦打擊群加速前往中央司令部責任區，核潛艇喬治亞號亦奉命前赴中央司令部責任區。以色列情報機關最新評估伊朗或於周四前透過直接打擊報復，規模將較今年4月13日為大。伊朗代外交部長巴蓋里重申，將以合作及堅決方式懲罰以色列。此外，以色列空軍司令巴爾表示已禁止軍人出國旅行，指令適用於職業軍官和士官。

奧斯汀重申美決心防衞以色列 奧斯汀重申，美國決心採取任何所有可能行動防衞以色列。他指示搭載F35C隱形戰機的林肯號航母打擊群加速前赴中央司令部責任區，加強原已部署中東的羅斯福號航母打擊群能力，喬治亞號亦會前往區內。此外，奧斯汀和加蘭特討論以色列在加薩地帶的行動、減少平民傷亡的重要性、停火談判進展，以及美以威懾伊朗、黎巴嫩真主黨和區內其他伊朗代理人進犯的努力。

喬治亞號上周剛於地中海訓練 以色列上月底先後暗殺黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾、巴勒斯坦哈馬斯領袖哈尼亞，真主黨和伊朗揚言反擊，中東形勢急變，奧斯汀本月3日下令位於西太平洋的林肯號改赴中東，接替位處阿曼灣的羅斯福號。根據美軍第7艦隊公布，林肯號航母打擊群上周五仍在印太海域，首度聯同意大利海軍卡武爾號航母打擊群展開雙邊多甲板訓練。

喬治亞號核潛艇上周與美國海軍陸戰隊偵察兵和特種作戰部隊，在地中海完成一系列訓練活動，英國、挪威、意大利部隊亦有參與。喬治亞號可搭載最多154枚戰斧巡航導彈及66名特種部隊成員，過往在中東局勢緊張時多次部署區內，大幅增加美軍火力。

以色列情報機關認為，伊朗可能在周四舉行的以巴停火談判前攻擊以色列，黎巴嫩真主黨或會首先發動攻勢，然後到伊朗，預料真主黨和伊朗會發射導彈和無人機襲擊以色列中部的軍事基地和平民聚居點。

伊朗新總統認為局勢升級不妥 不過，伊朗內部對報復行動有分歧，事情仍有變數，革命衞隊傾向採取比4月更嚴厲和廣泛的回擊，新總統佩澤希齊揚和其顧問則認為區域局勢升級不符合伊朗利益。

另外，以色列傳媒指亦有可能是伊朗和真主黨對以色列發動協同攻勢，而兩者押後攻擊的原因之一是受法國施壓，要求不要在巴黎奧運期間行動。本報綜合報道