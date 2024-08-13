內地鐵路首7月發送逾25億人次

廣深港高鐵亦有增長

今年至今全國鐵路日均安排開行旅客列車10,434列，同比增加998列、增長10.6%。國鐵集團指，當局透過鐵路網上售票和候補購票大數據分析客流特點，為熱門方向和區段增開臨時列車，較好服務旅客假期出行，同時加強跨境旅客運輸組織，在北京與香港、上海與香港之間開行夕發朝至高鐵動臥列車，安排開行中國西雙版納至老撾瑯勃拉邦國際旅客列車2列，恢復開行內蒙古呼和浩特至蒙古烏蘭巴托國際旅客列車。