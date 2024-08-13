深圳升級暴雨預警 全市進入防禦狀態

【本報綜合報道】廣東深圳市昨日發布暴雨黃色預警信號，其中羅湖區、鹽田區等多區已由黃雨升級為橙色暴雨。深圳市氣象台當日上午近8時發布消息，預計羅湖區等多地在兩小時內將出現30至50毫米降雨，全市及周邊海區伴隨7級左右雷雨大風。全市進入暴雨防禦狀態，中小學和幼兒園可視情況延後上學。

深圳市氣象台公布，過去3小時，龍華區、南山區累計雨量已達暴雨程度，預計未來2小時還將出現30至40毫米降雨。廣東省氣象部門另發布消息，指昨日在韶關、清遠、珠江三角洲和粵西市縣將有多雲陰天、中雨或雷雨，局部地區有暴雨或大暴雨。全省大部分市縣最高氣溫達32 ℃至35 ℃，民眾需防範短時大風、強雷電等強對流天氣。

料未來3日頻現雷陣雨 截至當日上午，東莞和深圳多區發布橙色暴雨，江門和惠陽黃色暴雨，深圳和新會亦發布雷雨大風黃色預警。預計未來3日，廣東仍頻繁出現雷陣雨，局部地區雨勢大，而35 ℃以上高溫範圍逐漸縮小，雷雨時局部地區伴有8級左右短時大風。