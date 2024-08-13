暴雨雷擊塌涼亭 江蘇公園6死10傷

江蘇省常州市經開區橫山橋鎮周日晚遭遇強對流天氣，雷擊導致芳茂山公園涼亭坍塌，有避雨民眾受困，造成6人死亡，10人受傷。公園於2023年11月開園，不足一年便發生憾事。

經開區表示，事發後市、區兩級警方、應急、消防和衞健等部門全力開展救援處置。截至周日晚上11時，搜救工作結束，16名傷者全部送醫救治，其中6人重傷。截至昨日凌晨2時許，6名重傷者經全力搶救無效死亡，其餘10人傷勢穩定，已安排專人做好家屬、傷者安撫工作。目前，調查和善後處理正在積極展開中，下一步將對相關公共設施全面排查，確保安全。

網民猜測亭內玩手機所致 常州市氣象局於當晚7時04分發布強對流黃色預警信號，涼亭坍塌於8時36分發生。氣象局工作人員稱類似雷擊並不常見，屬偶發情況，發生的概率較低。對於網民猜測是否避雨民眾在涼亭玩手機導致雷擊，工作人員強調說法無科學依據，具體原因需待有關部門調查。

根據強對流黃色預警防禦指南，政府及相關部門需按照職責做好短時暴雨、防雷、防大風應急防禦工作。減少或暫停戶外作業和活動，進入安全場所，關閉門窗，遠離電源。常州市於昨日凌晨4時52分，解除強對流黃色預警信號。

上海連發暴雨及高溫警號 此外，上海中心氣象台昨日發布暴雨黃色預警信號，此前發布的高溫黃色預警、雷電黃色預警信號仍然維持。上海市防汛抗旱指揮部亦決定，同步啟動中心城區、寶山、嘉定、祟明、閔行和浦東北部防汛防颱III級響應行動。本報綜合報道