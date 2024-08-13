河南漢殺女法官 揭不滿車禍案判決

【本報綜合報道】河南省漯河市郾城區法院一名女法官日前在屋苑停車場遭割喉殺死，轟動社會。郾城區法院周一證實，行兇的50歲男子不滿早前車禍案件判決，報復殺死案件主審法官。男子行兇之後在家中服毒昏迷，獲警方發現送往醫院治療，他目前已無生命危險。

行兇者畏罪服毒昏迷 警方調查確認，50歲黨姓男子上周三傍晚約6時，持兇器進入郾城區法院立案庭副庭長、一級法官王佳佳居住的屋苑地下停車場，之後用刀刺傷對方頸部。警方當天傍晚6時26分接報，趕抵現場確認王佳佳已無生命迹象，翻查閉路電視確認兇手身份，翌日凌晨3時在黨男家中將其抓獲。黨男當時已畏罪服毒並處於昏迷狀態。

至於所涉車禍，黨男今年4月4日駕駛電動單車與客貨車碰撞，左腳踝和左手腕關節輕傷，客貨車李姓司機負全責。黨男7月4日起訴對方保險公司，要求賠償18,832.93元（人民幣，下同，約2萬港元）醫療費等損失。黨男報稱留醫29天而實際住院15天，主審法官王佳佳裁定賠償額為9384.89元（約1萬港元），調查認為黨男心生不滿而犯案。