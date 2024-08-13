表揚傑出貢獻 4人獲提名「共和國勳章」

李振聲

【本報綜合報道】黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會辦公室昨日公布關於「共和國勳章」和國家榮譽稱號建議人選的公示，分別出現4名和10名建議人選。其中在「共和國勳章」方面，建議人選在航天、軍事、國防、醫學或者農業等領域有傑出貢獻，另有一人是一名解放軍，早年曾經在多場戰役戰鬥中屢立戰功。公告從昨日開始公布，至周五結束，若果對人選有異議，可向有關部門反映。

另10人或獲國家榮譽稱號 公告顯示，原總裝備部921工程總設計師、中國工程院院士王永志獲提名「共和國勳章」，已於今年6月去世，終年91歲。他被指是中國載人航天工程的開創者之一，曾主持中國多型號導彈研製、火箭研發和參與制訂中國載人航天發展藍圖，為國防現代化建設和載人航天事業作出傑出貢獻。中國工程院院士王振義亦是「共和國勳章」的建議人選之一，他是著名醫學家和醫學教育家，確立治療「急性早幼粒細胞白血病」的「上海方案」，為醫學實踐和理論創新作出了重大貢獻，多年培育大批優秀醫學人才。

中國科學院院士李振聲是中國科學院前副院長，是中國小麥遠緣雜交育種奠基人和農業發展戰略專家，為促進糧食增產等發揮重要作用。中國人民解放軍原52824部隊副師職顧問黃宗德，自17歲入伍投身革命，先後參加渡江戰役等，榮獲「二級戰鬥英雄」等榮譽。

王振義 黃宗德 王永志